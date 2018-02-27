Патриарх Кирилл ежедневно совершал богослужения в первую неделю Великого поста, несмотря на пневмонию

Патриарх Кирилл ежедневно совершал богослужения в первую неделю Великого поста. В это время он был болен пневмонией.

Сейчас его состояние здоровья нормализировалось, сообщается на официальном Telegram-канале пресс-службы Патриарха Кирила.

"Первую неделю Великого поста патриарх Кирилл совершает ежедневные богослужения в храмах и монастырях Москвы. В этом году Святейший также совершал большинство богослужений первой недели, несмотря на перенесенную пневмонию. Доктор очень расстраивался и пытался отговорить его от участия в службах, но стремлению к молитве на первой неделе сложно противопоставить какие-то аргументы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "сейчас уже его состояние нормальное. Впереди напряженный график".

"Традицию совершать все богослужения первой и Страстной недель Патриарх Кирилл унаследовал от своего наставника митрополита Никодима (Ротова). В то время это не вписывалось в привычный строй архиерейской жизни, с одной литургией преждеосвященных даров и чтением канона Андрея Критского. Сам Патриарх этой традиции следует неукоснительно каждый год, и его огорчает, когда он ее не может исполнять целиком", - сказали в пресс-службе.