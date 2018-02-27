В Кировоградской епархии УПЦ начал работу православный лагерь «Шаг к Радости»

12:09, 27 февраля 2018
Православие
837 0
Православный лагерь "Шаг к Радости" / orthodox-kr.org.ua
2

Как сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ, первый день, который начался с молебна перед началом доброго дела, назывался «Знакомство». Участники лагеря знакомились с новыми друзьями, правилами поведения и устройством храма, участвовали в творческом мастер-классе, на котором каждый участник имел возможность сделать подарок родным и друзьям своими руками.

Также в первый день лагеря для детей организовали веселые игры на свежем воздухе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter