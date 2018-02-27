В Кировоградской епархии УПЦ начал работу православный лагерь «Шаг к Радости»
12:09, 27 февраля 2018Православие
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Православный лагерь "Шаг к Радости" / orthodox-kr.org.ua
В духовно-просветительском центре «Феоферос», который действует при ставропигиальном храме в честь Рождества Христова в Александрии 26 февраля начал работу православный лагерь «Шаг к Радости».
Как сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ, первый день, который начался с молебна перед началом доброго дела, назывался «Знакомство». Участники лагеря знакомились с новыми друзьями, правилами поведения и устройством храма, участвовали в творческом мастер-классе, на котором каждый участник имел возможность сделать подарок родным и друзьям своими руками.
Также в первый день лагеря для детей организовали веселые игры на свежем воздухе.
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