Православие помогает многим народам сохранить национальную идентичность – Патриарх Кирилл

В день Торжества Православия Патриарх Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

После богослужения состоялся торжественный прием, в ходе которого Патриарх поделился своими мыслями о роли Православия, сообщает patriarchia.ru.

«Православие во многом сформировало нашу национальную идентичность. А в наше время правильное понимание идентичности сохраняет страны и народы от того, чтобы раствориться в глобализационном котле и утратить всякую основу национальной жизни», - сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх рассказал, что, по его мнению, является ключевым в понятии "идентичность".

«Для нас, православных людей, в основе идентичности – наша вера, которая помогла сформировать наши народы, которая мобилизовала их на отражение агрессии иноземных захватчиков, которая вдохновляла наших предков в самых тяжелых обстоятельствах. Культура, при всей ее силе, более уязвима со стороны внешних влияний», - подчеркнул он.

Патриарх отметил, что в эпоху глобализации возникают определенные риски, относительно национальной идентичности.

«Сегодня на Православии лежит огромная ответственность. Когда система нравственных ценностей пересматривается в наиболее сильных государствах, которые навязывают свою волю странам не столь могущественным, возникает вопрос: а что же Церковь? Способна ли она сказать «нет» сильным мира сего? Способна ли бороться за духовную подлинность, которую передавала из поколения в поколение, или, идя по пути политкорректности, толерантности, Церковь утратит возможность свидетельствовать миру о подлинных христианских ценностях?

Сегодня мы видим, как национальные культуры либо растворяются, либо теряют свои позиции перед лицом глобальной массовой культуры. Но духовность людей, их вера являются тем стержнем, который сохраняет национальную идентичность», - констатировал Патриарх Кирилл.

Он также рассказал, как сохранить идентичность в современном мире.

«Главный конфликт, который сегодня происходит в мире, – это конфликт между глобализацией и идентичностью. Но как далеко мы можем зайти, защищая нашу идентичность перед лицом глобализации? Что в глобализации полезно, а что губительно? На эти вопросы и должна мудро отвечать Церковь, помогая народу не уходить в искусственную изоляцию, но активно действовать на международной арене, защищая свою национальную духовную и культурную идентичность.

Национальная идентичность народов подвергается сегодня сильной деформации. Поэтому день Торжества Православия – это не только дань прошлому. Это очень актуальный праздник, это в хорошем смысле слова вызов всем нам», – подчеркнул Патриарх.