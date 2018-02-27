В Мелитопольский район прибыла икона Божьей Матери "Взыскание погибших"
05:29, 27 февраля 2018
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Чудотворная икона “Взыскание погибших” - утешительница скорбей родителей / hram.zp.ua
По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки 25 февраля в Мелитопольский район прибыла чудотворная икона Божьей Матери “Взыскание погибших”.
Икону встретил в храме Казанской Пресвятой Богородицы с. Константиновка благочинный Мелитопольского районного округа игумен Макарий (Шадрин) перед Божественной Литургией, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
График пребывания иконы в Мелитопольском районе:
25.02.2018 – 28.02.2018 с. Константиновка
1.03.2018 – с. Вознесенка
2.03.2018 – 4.03.2018 с. Семеновка
5.03.2018 – 9.03.2018 с. Терпенье
10.03.2018 –с. Новобогдановка
Чудотворная икона“Взыскание погибших” – это божественное изображение для матерей, которые молятся за своих детей и утешительница скорбей родителей.
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