В Мелитопольский район прибыла икона Божьей Матери "Взыскание погибших"

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки 25 февраля в Мелитопольский район прибыла чудотворная икона Божьей Матери “Взыскание погибших”.

Икону встретил в храме Казанской Пресвятой Богородицы с. Константиновка благочинный Мелитопольского районного округа игумен Макарий (Шадрин) перед Божественной Литургией, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

График пребывания иконы в Мелитопольском районе:

25.02.2018 – 28.02.2018 с. Константиновка

1.03.2018 – с. Вознесенка

2.03.2018 – 4.03.2018 с. Семеновка

5.03.2018 – 9.03.2018 с. Терпенье

10.03.2018 –с. Новобогдановка

Чудотворная икона“Взыскание погибших” – это божественное изображение для матерей, которые молятся за своих детей и утешительница скорбей родителей.