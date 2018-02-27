В Кировоградскую епархию прибывает Чудотворная икона Божией Матери «Почаевская»

В Кировоградскую епархию УПЦ прибывает Чудотворная икона Божией Матери «Почаевская».

Икона будет находится в епархии с 2 по 9 марта, сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ.

2-5 марта икона будет находиться в Свято-Николаевском соборе г. Новомиргорода.

6 марта Чудотворная икона прибывает в областной центр.

Встреча святыни состоится в 9:00 в Свято-Покровском храме (Ковалевка).

6, 7 и 8 марта икона будет находиться в Свято-Покровском храме. Перед иконой постоянно будут совершаться молебны и акафисты.

9 марта перед началом Божественной литургии состоится встреча иконы в Кафедральном соборе Рождества Божией Матери.

После окончания Литургии Чудотворный образ проведут в место его постоянного пребывания – Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

По преданию, Чудотворная икона Божией Матери «Почаевская» была подарена инокам дворянкой Анной Гойской, которая в 1559 году получила её в дар от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского. В настоящее время икона хранится в Успенском соборе Почаевской лавры, ежедневно перед ней читается акафист.