В Крестном Ходе в Запорожье приняли участие 8 тысяч верующих

В Воскресенье, 25 февраля, в День Торжества Православия, около восьми тысяч запорожцев, жителей Бердянска, Энергодара, Мелитополя и других городов и населенных пунктов Запорожской области приняли участие в Крестном ходе, который был приурочен к прибытию в город иконы Божьей Матери «Троеручица-Бердянская».

Встреча иконы состоялась у Свято-Андреевского кафедрального собора, после чего праздничная процессия под духовной защитой Царицы Небесной отправилась по проспекту Машиностроителей к Покровскому архиерейскому собору, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Среди других святынь, которые сопровождали Крестный ход, была икона святого апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и икона с частицей мощей одного из самых почитаемых святых Константинопольской, Элладской и Иерусалимской Церквей святителя Нектария Эгинского.

"Жизненный путь Христа не сопровождала земная слава, почет, а зависть, злоба и ненависть. С проявлением этих самых худших человеческих чувств, пришлось столкнуться и нам как во время подготовки Крестного хода, так и во время его проведения. Мы видели сегодня этих несчастных, которые пытались нам помешать. Тем не менее, они прошли вместе с нами весь путь, от начала и до конца. И я уверен, что Господь их не оставит", - сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука по завершении Крестного Хода.