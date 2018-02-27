В Крестном Ходе в Запорожье приняли участие 8 тысяч верующих

02:03, 27 февраля 2018
Православие
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В Крестном ходе приняли участие около восьми тысяч жителей Запорожья и области / hram.zp.ua

Встреча иконы состоялась у Свято-Андреевского кафедрального собора, после чего праздничная процессия под духовной защитой Царицы Небесной отправилась по проспекту Машиностроителей к Покровскому архиерейскому собору, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука возглавил шествие в честь Торжества Православия

Среди других святынь, которые сопровождали Крестный ход, была икона святого апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и икона с частицей мощей одного из самых почитаемых святых Константинопольской, Элладской и Иерусалимской Церквей святителя Нектария Эгинского.

Праздничная процессия прошла по проспекту Машиностроителей к Покровскому архиерейскому собору / hram.zp.ua

"Жизненный путь Христа не сопровождала земная слава, почет, а зависть, злоба и ненависть. С проявлением этих самых худших человеческих чувств, пришлось столкнуться и нам как во время подготовки Крестного хода, так и во время его проведения. Мы видели сегодня этих несчастных, которые пытались нам помешать. Тем не менее, они прошли вместе с нами весь путь, от начала и до конца. И я уверен, что Господь их не оставит", -  сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука по завершении Крестного Хода. 

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