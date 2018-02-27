Патриарх Кирилл рассказал о новомучениках и призвал верующих хранить Православную веру

Вера Христова сохранится до скончания веков, если верные сохранят мужество и непреклонную волю утверждать Православие, которое является подлинным светом миру.

Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в своем слове, обращенном к верующим, в Неделю Торжества Православия, сообщает пресс-служба Патриарха.

Патриарх напомнил, что праздник Торжества Православия был установлен в IX веке - через пять десятилетий после VII Вселенского Собора, утвердившего Православие, потому что потребовалось много времени, чтобы окончательно засвидетельствовать истину иконопочитания.

«Византийские императоры и другие сильные мира сего пытались использовать церковное разномыслие для достижения своих политических целей. Если одни императоры оставались верны Православию, то другие были готовы изменить строй церковной жизни и даже само православное вероучение. Вот почему VII Вселенский Собор, утвердивший Православие, не смог окончательно победить иконоборчество, и эта борьба продолжалась более 50 лет», - рассказал Патриарх.

В этот день Церковь вспоминает новомучеников и исповедников, и, по словам Патриарха, их жертва превзошла все иные страдания, принятые христианами за всю историю.

«Никогда защита веры не сопровождалась такими страшными и кровавыми гонениями, какие претерпел наш народ. И поэтому сегодня, в день Торжества Православия, вспоминая древних защитников православной веры, мы особенно молились и вспоминали тех наших отцов и дедов, кто жизнь свою положил, защищая веру Христову, защищая Церковь. Мы вспоминали наших выдающихся первоиерархов, наших архиереев, священников и мирян, которые не побоялись ни страданий, ни мученической смерти, но сохранили для нас, для следующих поколений, бесценное сокровище Православия», - сказал Патриарх.

В День Торжества Православия Предстоятель РПЦ пожелал всем современникам хранить веру, передавая ее следующим поколениям.

«Воздавая молитвенное памятование всем, кто с первых веков христианства и до сегодняшнего дня защищал и защищает веру православную, утверждая ее в народе, мы обращаемся к Господу с особой молитвой, чтобы Он приклонил милость Свою над Церковью Вселенской Православной. Чтобы Он помог и нам пройти через непростые испытания, которым подвергается вера современного человека, чтобы и нынешнее поколение вошло в историю как поколение сохранивших веру и передавших ее следующим поколениям», - сказал Патриарх Кирилл.