Святогорскую лавру посетил представитель Посольства Японии в Украине

В понедельник, 26 февраля, в Свято-Успенской Святогорской лавре почётного гостя из Японии встречал владыка-наместник, митрополит Святогорский Арсений.

В ходе беседы с владыкой дипломат Дайсуке Минамино интересовался миротворческой ролью Святогорской обители и вопросом приёма беженцев, сообщается на сайте лавры.

Для дипломата Дайсуке Минамино это уже третий его приезд в Украну, первое посещение состоялось ещё в 1990-х годах. Уже год, как он проживает в Украине, имея занятость при Посольстве Японии в Украине.

Отвечая на вопрос о миротворческом влиянии Украинской Православной Церкви, митрополит Святогорский сказал следующее: «Мы никогда не делили Украину по каким-либо признакам. Всегда Православная Церковь объединяла всех людей и ко всем людям относилась одинаково с любовью, как мать относится к своим детям».

Для яркого примера отсутствия разделения людей владыка рассказал о святогорской братии - на сегодня это 150 человек из различных регионов Украины, что никак не мешает им жить, молиться и трудиться вместе в любви и согласии. «Церковь всегда была и будет той силой, которая народ объединяет», - подытожил митрополит.

В сопровождении наместника лавры господин Минамино побывал в Успенском соборе, прошёл по территории обители, и владыка Арсений указал на корпус, где в своё время одновременно проживало почти 1000 беженцев. После состоялось посещение Лаврского музея, где японский дипломат оставил благодарственную надпись. В ней, в частности, были пожелания скорейшего мира в Донбассе, а также благодарность митрополиту Арсению за тёплый приём.

Ранее Святогорскую обитель, духовный центр Восточной Украины, уже посещали представители страны восходящего солнца. Два года назад Святогорскую Лавру удостоил своим посещением Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине господин Шигеки Сумме.