Патриарх Кирилл рассказал верующим о том, как научиться терпению, не сжимая кулаков

Терпение - это состояние духа, и это состояние никак не связано с волевыми усилиями.

О том, как научиться терпению «без стиснутых скул и без сжатых кулаков» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал верующим в день памяти великомученика Феодора Тирона, сообщает пресс-служба Патриарха.

«Каждому приходилось встречаться в жизни с терпеливым человеком, который может усилием воли выдержать физическую боль. Особенно часто врачи сталкиваются как с теми, кто начинает кричать еще до того, как их коснулись шприцем, так и с теми, кто готов невероятную физическую боль подавлять своей волей. Многие управляют эмоциями именно силой воли. Такого рода терпение, которое поддерживается силой воли, не имеет никакого отношения к христианской добродетели терпения», - отметил Патриарх.

По словам Патриарха, терпение, осуществляемое силой воли - лишь физическая реакция человека на обстоятельства, верующие же люди должны стремиться к духовному терпению.

«Нельзя сказать, что терпение, порождаемое силой воли, плохо - очень даже хорошо! Но в данном случае речь идет не о воспитании воли, а о добродетели, без которой нет надежды на спасение. Совершенно очевидно, что такой добродетелью не может быть волевое усилие в ответ на некий вызов, обращаемый к человеку, - это было бы слишком плоско, слишком примитивно», - сказал Патриарх.

«Без терпения не может быть упования, говорит святой Иоанн Златоуст, а упование - это надежда на спасение. Нет терпения - нет никакой надежды на спасение. Терпение - это состояние духа, и это состояние никак не связано с волевыми усилиями в ответ на зло. Человек терпелив, если в его сердце мир, радость, свет», - пояснил Предстоятель РПЦ.

Истинное же терпение дает верующему человеку участие в церковной жизни. Так, особую благодать чувствуют люди после причастия Святых Христовых Таин.

«После причастия - в нашей душе радость и мир. И если вдруг происходит нечто, что вызвало бы в обычной ситуации негативные эмоции, то теперь все уходит и растворяется в какой-то дивной духовной глубине. Вот это и есть христианское терпение. Христианское терпение - это стяжание Духа Святого, это жизнь духовная, когда негативным реакциям, гневу, раздражительности, злобе просто нет места в человеческом сердце», - рассказал Патриарх Кирилл.

При этом Предстоятель РПЦ учит сдерживать стремление как можно жестче ответить обидчику, ведь тогда именно обидчик окажется победителем в конфликте, нарушив наше внутреннее спокойствие.

«Обидчик точно знает, что мы раздражимся, что мы будем гневаться, что мы начнем строить некую стратегию борьбы с ним, хотя до того ничего подобного у нас и в мыслях не было. И, если мы на раздражение отвечаем гневом, злыми мыслями, значит, обидчик нас победил. Он вторгся в наш духовный мир и его разрушил. Свою злобу, свои злые мысли он ввел в наше сознание, в нашу душу, заставил нас думать об ответных действиях», - поясняет Патриарх.

Отметив великую силу терпения, Патриарх призвал верующих научиться терпеть с открытым сердцем.

«Если мы живем Божественной благодатью, подобно тому, как живем ею после причащения Святых Христовых Таин, то никакая враждебная сила не может нарушить наш внутренний мир. Вот это и есть терпение без стиснутых скул и без сжатых кулаков, с открытым сердцем и с открытым взглядом. Это и есть великая сила, способная сокрушать зло», - сказал Патриарх Кирилл.