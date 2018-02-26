В Кропивницком прошел автобусный Крестный ход вокруг города с Иверской иконой Божией Матери

В день празднования Торжества Православия и Иверской иконы Божией Матери, 25 февраля, в Кропивницком прошел традиционный автобусный Крестный ход вокруг города.

Как сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ, в этот день состоялся торжественный молебен в Кафедральном соборе областного центра, где собрались священнослужители и прихожане городских храмов. Прихожане Благовещенского храма привезли с собой благодатный список Иверской иконы Божией Матери, написанный и освященный на Святой Горе Афон. А потом, после молебна, по благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа, состоялся традиционный Крестный ход на автобусах вокруг города.

Вместе с Иверской иконой Божией Матери и другими иконами Благовещенского храма в Крестном ходе вокруг города братия Свято-Елисаветинского монастыря молитвенно обвозила ковчег с частицами мощей святых праведных Захарии и Елисаветы и Иоанна Крестителя, а также мощевик с частицами мощей всех святых Киево-Печерских.

Вместе со священнослужителями верующие Кропивницкого особенно молились о мире в Украине, а также о согласии и взаимопонимании в обществе.

Завершился Крестный ход особой молитвой за Божье благословение для города Кропивницкого и его жителей в центре крепости святой Елисаветы, возле памятного Креста на месте первого православного храма областного центра.