В Ровно несколько тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе в честь Торжества Православия (фото, видео)
18:56, 26 февраля 2018
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Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
В Неделю Торжества Православия, 25 февраля, в городе Ровно состоялся праздничный Крестный ход, в котором приняли участие несколько тысяч верующих УПЦ.
Крестный ход начался от Свято-Воскресенского кафедрального собора и прошел по Соборной улице до Свято-Георгиевского подворья. Там, возле храма, под открытым небом, отслужен молебен в честь Торжества Православия, сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.
Напомним, праздник Торжество Православия был установлен в IX веке в память о победе над ересью иконоборчества, сутью которой было отрицание почитания икон.
Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
Крестный ход в Ровно / rivne.church.ua
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