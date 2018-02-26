В Ровно несколько тысяч верующих приняли участие в Крестном ходе в честь Торжества Православия (фото, видео)

В Неделю Торжества Православия, 25 февраля, в городе Ровно состоялся праздничный Крестный ход, в котором приняли участие несколько тысяч верующих УПЦ.

Крестный ход начался от Свято-Воскресенского кафедрального собора и прошел по Соборной улице до Свято-Георгиевского подворья. Там, возле храма, под открытым небом, отслужен молебен в честь Торжества Православия, сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

Напомним, праздник Торжество Православия был установлен в IX веке в память о победе над ересью иконоборчества, сутью которой было отрицание почитания икон.