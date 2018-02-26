В столичном Афганском храме УПЦ начали круглосуточно молиться о мире в Украине

В Киеве в академическом Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана (Афганский храм) началось круглосуточное чтение Неусыпаемой Псалтири о здоровье раненых, упокоении погибших воинов и о мире в Украине.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, к круглосуточному чтению Псалтыри в период Великого поста могут присоединиться все верующие, которым важны усиленные молитвы о близких.

«Звучит круглосуточная молитва о мире в Церкви и нашем государстве, о здоровье воинов, раненых и об упокоении тех, кто не вернулся с поля боя. Этой молитвой православные могут приобщиться к выполнению благословения Предстоятеля нашей Церкви. Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил каждому православному христианину прочитывать в течение Великого поста дополнительно одну кафизму о мире в Украине», - рассказал настоятель храма.

Отец Сергий отметил, что православные миряне в любое время суток имеют возможность прийти в Афганский храм и помолиться. Эта традиция во время Великого поста продолжается третий год подряд.

«Украинский союз ветеранов Афганистана во время поста формирует графики дежурства в храме. Ветераны присоединяются к молитве. Один из председателей районных союзов ветеранов Афганистана в первый год читал Псалтырь до восьми часов неотлучно. Он пришел с большим списком погибших в Афганской войне своих собратьев и на каждой кафизме поминал их», - рассказал протоиерей Сергей Ющик.

Глава украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский уверен, что круглосуточное чтение Псалтыри способно содействовать прекращению войны на Востоке Украины.

«Недавно мы праздновали нашу афганскую дату - годовщину вывода войск из Афганистана. В тот день все мы молились о том, чтобы в Украине появилась дата окончания еще одной войны. Все мы ждем эту дату и надеемся, что она будет в этом году», - пожелал Сергей Червонопиский.

Также он сообщил о том, что ветераны Афганистана вместе с Украинской Православной Церковью принимают активное участие в переговорах по возвращению военнопленных, а недавно инициировали поиск пропавших без вести.

«Более полутора тысяч украинцев считаются пропавшими без вести за время войны на Востоке Украины. И мы вместе с Православной Церковью взялись за работу по розыску этих людей», - сообщил глава украинского Союза ветеранов Афганистана.

В период Великого поста Псалтирь непрерывно будут читать студенты и преподаватели Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины.

Чтение псалмов продлится до начала праздничного вечернего богослужения 30 марта, перед Лазаревой субботой.

Круглосуточное чтение Псалмов - давняя монастырская традиция, благодаря которой монахи вымаливают весь мир. Псалмопение - молитвы особой силы, совершаются и днем, и ночью. Кроме поминовения живых и умерших возносятся молитвы с особыми просьбами и призывом Божией благодати. Свято-Воскресенский храм памяти погибших и ветеранов Афганистана в период чтения Неусыпаемой Псалтири будет открыт круглосуточно (Киев, ул. Лаврская, 17).