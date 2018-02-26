В Чернигове в день Торжества Православия более 3 тысяч верующих прошли крестным ходом 35 километров

В Чернигове в день Торжества Православия 25 февраля прошел крестный ход, который возглавил митрополит Амвросий.

Как сообщает пресс-служба Черниговской и Новгород-Северской епархии УПЦ, крестный ход начался от Спасо-Преображенского собора Чернигова и направился к храму Всех святых Черниговских, после чего - к Свято-Николаевскому храму; затем – в храм Архистратига Михаила, а после – в храм Рождества Христова.

Далее крестный ход направился к храму в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, к Свято-Воскресенскому храму, а затем к храму в честь Казанской иконы Богородицы и Свято-Успенскому Елецкому монастырю.

Заключительным пунктом маршрута стал Свято-Троицкий кафедральный собор, где празднование завершилось совместным молебном, который возглавил правящий архиерей. После окончания молебна владыка обратился к пастве со словом проповеди.

По дороге участники шествия останавливались возле православных храмов для совершения молитвы.

Всего в крестном ходе приняли участие более 3 тысяч человек. Участники прошли более 35 километров.