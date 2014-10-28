В небе над Мариуполем видели Крест (фото)

Набор необычных снимков передан в редакцию городской газеты Мариуполя «Приазовский рабочий».

Как сообщает издание, их принес в редакцию местный житель, строитель и дизайнер, ныне занимающийся реставрацией кафедрального Святно-Никольского собора Мариуполя Роман Карлов. Ему удалось сфотографировать яркое явление над городом — нерукотворный Крест.

«Мы со священнослужителями храма исследовали снимки, — сказал, комментируя явление сияющего Креста, благочинный Николаевского округа протоиерей Николай Марковский. — Крест правильный, православный. На фотографии видно, что Он якобы спускается с облаков и осеняет город Мариуполь. На моей памяти, за все годы моей службы, такого явления не было.

Видимо, сам Господь вторгается в нашу жизнь, чтобы утешить нас в эти тревожные и непростые дни, внимая молитвам Святой Церкви, осеняя наш город своим лучезарным Крестом», — отметил отец Николай.

"Православие в Украине"