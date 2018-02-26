В Святогорской лавре в день Торжества Православия верующие поклонились 20 святыням

В первое воскресенье Великого поста, в день Торжества Православия, в Свято-Успенской Святогорской лавре богослужение возглавил митрополит Арсений.

Как сообщается на сайте Святогорской лавры, в праздничный воскресный день по устоявшейся церковной традиции для поклонения верующим в центр Свято-Успенского собора из алтаря храма, а также из лаврской ризницы было изнесено более 20 святынь.

По окончании Божественной литургии был совершён чин Торжества Православия. Затем братия и паломники поклонились святым мощам и иконам угодников Божиих.

В этом году в Святогорской лавре коллекцию святынь пополнили:

- Ковчег в виде барельефного металлического изображения главы святого мученика Трифона Апамейского с частицей его святых мощей;

- Серебряный ковчег с большой частицей мощей (локтевая кость) преподобного Алексия, человека Божия (в древности эта частица мощей хранилась в Риме, в 18 веке передана в один из монастырей Франции);

- Ковчег с частицами святых мощей святителей Харьковских Мелетия, Афанасия и священномученика Александра.