В День Торжества Православия в Запорожье прошел масштабный крестный ход (фото, видео)

В День Торжества Православия, 25 февраля, в Запорожье состоялся масштабный Крестный ход, который приурочен к прибытию в город Святыни – иконы Божьей Матери «Троеручица Бердянская».

Встреча иконы состоялась возле Свято-Андреевского собора, что на проспекте Моторостроителей. Позже все участники прошлись к Свято-Покровскому архиерейскому собору, сообщает запорожский портал "РепортерUA".

Ранее планировалось, что участники Крестного хода пройдутся по центральному проспекту Запорожья. Данное событие стало предметом активного обсуждения среди общественности. Позже на сайте городского совета появилось обращение, в котором рекомендовалось всем организаторам массовых мероприятий воздержаться от шествий по пр. Соборному.

Икону Божьей Матери «Троеручица Бердянская» встречали тысячи верующих

На шествие пришли несколько человек с украинскими флагами и детской игрушкой, однако провокаций удалось избежать.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в регионе, в Запорожье к охране общественного порядка во время Крестного хода привлекли 369 правоохранителей: 50 военнослужащих Национальной гвардии и 319 сотрудников полиции. В ведомстве также заявили, что правонарушений во время шествия зафиксировано не было .

За мероприятием также наблюдатели члены мониторинговой миссии ОБСЕ. По их мнению, личное участие и наблюдение за мероприятием, инициированном Запорожской епархией УПЦ, позволит лучше понять причины, по которым создается напряжение вокруг этого события.