Патриарх Константинопольский выразил поддержку духовенству и верующим УПЦ по поводу поджога храма во Львове
14:09, 26 февраля 2018Православие
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Патриарх Константинопольский Варфоломей направил письмо с соболезнованиями / news.church.ua
Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей направил письмо архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету, в котором выразил сердечные соболезнования по поводу поджога храма в Львовской епархии.
В своем письме Вселенский Патриарх отметил: «Когда преступление совершают во имя религии, это безусловно является преступлением против религии. Любые демонстрации насилия в местах поклонения усиливают напряжение и способствуют формированию раздора между народами». Об этом сообщает Інфрмаційно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии.
/ news.church.ua
/ news.church.ua
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