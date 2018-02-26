Патриарх Константинопольский выразил поддержку духовенству и верующим УПЦ по поводу поджога храма во Львове

Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей направил письмо архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету, в котором выразил сердечные соболезнования по поводу поджога храма в Львовской епархии.

В своем письме Вселенский Патриарх отметил: «Когда преступление совершают во имя религии, это безусловно является преступлением против религии. Любые демонстрации насилия в местах поклонения усиливают напряжение и способствуют формированию раздора между народами». Об этом сообщает Інфрмаційно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии.