Митрополит Онуфрий напомнил о силе воздействия добрых и злых слов и посоветовал, как бороться со злословием

В Неделю первую Великого поста, 25 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чинопоследование с Акафистом Божественным Страстям Христовым в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, на вечернем богослужении молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской лавры.

После завершения чинопоследование Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка призвал верующих не только воздерживаться от скоромной пищи, но и от плохих поступков.

“Пост, молитва, добрые дела уничтожают грех в нашей душе”, – подчеркнул Архипастырь. Особое внимание Предстоятель обратил на силу наших слов и необходимость следить за ними.

Митрополив отметил, что слово имеет огромную силу - одни несут в себе созидание: «с помощью слова людей обучают добру, добродетели», а другие разрушение: «злые слова растлевают и тех, кто их произносит, и тех, кто их слушает».

«Если слово говорится доброе, смиренное, то оно и злого человека обращает к добру, а если мы говорим злые, гордые слова, то они даже добрых людей направляют ко злу», - подчеркнул Предстоятель.

«Поэтому человек все время должен наблюдать за тем, что он говорит и как он говорит. - продолжил Блаженнейший владыка. - Апостол говорит, что если с уст человека выходят злые слова, то это говорит о том, что он сам исполнен зла. Не может с одного источника вытекать и сладкая, и соленая вода. Мы должны сделать свой источник таким, чтобы из него вытекала только сладкая вода».

Архипастырь посоветовал хранить свои уста от «гнилых» слов, избавляясь от всех плохих помыслов, которые приходят на ум человеку.

«Если придет мысль сказать плохое слово, закуси язык и промолчи. Пусть она там, в голове, прокрутится, но не дай этой мысли воплотится в слово. Это будет первая ступень нашей борьбы со своим злословием», - отметил он.

“Пусть Господь поможет нам быть добрыми христианами и чтобы из наших уст исходило только добро”, – заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.