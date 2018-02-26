В Десятинном монастыре Киева проводятся молебны о нерождённых и загубленных детях перед иконой Божией Матери Владимирская-Десятинная

В Десятинном монастыре проводятся молебны о нерождённых или сознательно загубленных детях перед чудотворной иконой Божией Матери Владимирская-Десятинная.

Молебны проходят ежедневно в 18.30 кроме субботы, воскресения, и двунадесятых праздников, сообщается на сайте Десятинного монастыря.

Десятинный Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь находится в Киеве, по ул. Владимирская, 2.