В Десятинном монастыре Киева проводятся молебны о нерождённых и загубленных детях перед иконой Божией Матери Владимирская-Десятинная
12:56, 26 февраля 2018Православие
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Икона Божией Матери Владимирская-Десятинная / desyatynniy.org
В Десятинном монастыре проводятся молебны о нерождённых или сознательно загубленных детях перед чудотворной иконой Божией Матери Владимирская-Десятинная.
Молебны проходят ежедневно в 18.30 кроме субботы, воскресения, и двунадесятых праздников, сообщается на сайте Десятинного монастыря.
Десятинный Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь находится в Киеве, по ул. Владимирская, 2.
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