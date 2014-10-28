В Киево-Печерской лавре завершаются реставрационные работы Дебоскетовской стены
15:45, 28 октября 2014Православие
54
В Киево-Печерской лавре завершаются реставрационные работы Дебоскетовской стены. Фото Валентина Грибеника.
В Киево-Печерской лавре завершаются реставрационные работы Дебоскетовской стены.
Как сообщает сайт лавры, памятник архитектуры XVIII века, выполняет важные инженерные функции на территории Нижней лавры. После подготовительных и восстановительных работ над мощной каменной подпорной стеной теперь у входа из ворот у колодцев прпп. Антония и Феодосия открывается живописная панорама.
Известная ротонда, размещенная на самом углу стены, венчающая ее, также преобразилась - была произведена смена покрытия купола, над которым теперь возвышается крест.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter