В Киево-Печерской лавре завершаются реставрационные работы Дебоскетовской стены.

Как сообщает сайт лавры, памятник архитектуры XVIII века, выполняет важные инженерные функции на территории Нижней лавры. После подготовительных и восстановительных работ над мощной каменной подпорной стеной теперь у входа из ворот у колодцев прпп. Антония и Феодосия открывается живописная панорама.

Известная ротонда, размещенная на самом углу стены, венчающая ее, также преобразилась - была произведена смена покрытия купола, над которым теперь возвышается крест.