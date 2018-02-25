В неделю Торжества Православия Митрополит Онуфрий помолился о мире с дипломатами православных стран

В Неделю первую Великого поста, 25 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чин Торжества Православия и Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

За богослужением по случаю празднования Торжества Православия присутствовали представители посольств иностранных православных государств в Украине: Болгарии, Греции, Македонии, Молдовы, России, Румынии и Сербии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о борьбе Церкви с ересями в период Вселенских Соборов, об установление праздника Торжества Православия, а также объяснил, почему мы можем чтить святые иконы. “Пусть Господь поможет нам мужественно беречь чистоту Православной веры”, – пожелал Архипастырь.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После отпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил присутствующих за богослужением достопочтенных Послов и представителей Посольств стран, большинство населения которых исповедует Православную веру.

"Нынешний праздник Торжества Православия - это праздник для православных народов всех наших стран. Ваше присутствие на сегодняшний Божественной Литургии в этой святой Лавре и наша общая молитва - это проявление соборности нашей Святой Православной Церкви, это свидетельство нашего единства и подтверждение того, что все мы исповедуем одну веру. Наши народы принадлежат к разным Поместных Православных Церквей, но все наши Поместные Церкви вместе составляют единую Церковь Христову.

Нынешний праздник - это праздник торжества Церкви. Именно так название этого праздника звучит на греческом языке - Триумф Православия! Этот праздник победы Церкви над расколами и ересями", - сказал митрополит Онуфрий.

“Переживая сегодня сложные времена в нашей истории, мы сердечно благодарны вам, уважаемые господа дипломаты, за поддержку и солидарность с нашим верующим народом. В свою очередь от имени духовенства и верующих Украинской Православной Церкви молитвенно желаю всем православным народам благословения Божьего, благоденствия, мира и процветания!” – пожелал в завершение Блаженнейший Владыка.

Среди дипломатов были представители посольств Болгарии, Греции, Македонии, Молдовы, России, Румынии и Сербии: советник Посольства Республики Болгария в Украине - госпожа Стояна Русинова, Посол Греческой Республики в Украине Георгиос Пукамиссас с женой, посол Республики Македония в Украине - Столе Змейкоски, посол Республики Молдова в Украине - Руслан Болбочан, Временный поверенный Российской Федерации в Украине - А. П. Лукашик, представитель Посольства Румынии в Украине - Космин Чиприан Журка, Посол Республики Сербия в Украине - Раде Булатович.

Сразу после богослужения в резиденции Предстоятеля в Киево-Печерской лавре состоялась встреча Митрополита Онуфрия с представителями дипломатического корпуса.