В Нью-Йорке скончался князь Владимир Голицын

В четверг, 22 февраля, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался князь Владимир Кириллович Голицын, известный церковно-общественный деятель, свыше 40 лет прослуживший Святой Церкви в звании старосты Знаменского Синодального собора в Нью-Йорке.

В тот же день вечером, по окончании Великого повечерия в Знаменском соборе, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион совершил первую панихиду в сослужении соборного клира, при пении Синодального хора, сообщает сайт РПЦ заграницей.

Панихиды у гроба с телом усопшего совершены в Знаменском соборе в субботу, 24 февраля и в воскресенье, 25 февраля, в Неделю Православия, по окончании Божественной литургии и молебного пения об обращении заблудших.

В понедельник, 26 февраля, будет совершено отпевание в Знаменском соборе, после чего гроб с телом почившего будет доставлен на кладбище Успенской женской обители «Ново-Дивеево», где состоится погребение.