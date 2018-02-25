Накануне Недели Торжества Православия Предстоятель УПЦ молился с верующими в Киево-Печерской лавре

01:00, 25 февраля 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
Предстоятель УПЦ / news.church.ua

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители.

Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8:20.

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