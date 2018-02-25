Накануне Недели Торжества Православия Предстоятель УПЦ молился с верующими в Киево-Печерской лавре

Накануне Недели 1-й Великого поста, 24 февраля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители.

Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8:20.