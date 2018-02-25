В день Торжества Православия в Святогорской лавре паломники смогут поклониться всем святыням обители

Только раз в год - в первое воскресение Великого Поста, Неделю Торжества Православия, которая в этом году выпадает на 25 февраля, - святогорские паломники имеют уникальную возможность приложиться ко всем святыням Свято-Успенской Святогорской лавры.

В этот день по традиции во всех православных храмах износятся для поклонения все имеющиеся святыни. В Успенском соборе Святогорской лавре для поклонения верующим из лаврской ризницы будут изнесены более 20 лаврских святынь, составляющих главную ценность духовной сокровищницы Свято-Успенской обители, сообщается на сайте лавры.

В собрании великих реликвий Святогорской лавры имеются частицы Креста Господня, частицы риз Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, частицы многих угодников Божиих из разных концов Православного мира, а также древние почитаемые иконы.