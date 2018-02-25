В день Торжества Православия в Святогорской лавре паломники смогут поклониться всем святыням обители

08:43, 25 февраля 2018
Православие
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/ svlavra.church.ua

В этот день по традиции во всех православных храмах износятся для поклонения все имеющиеся святыни. В Успенском соборе Святогорской лавре для поклонения верующим из лаврской ризницы будут изнесены более 20 лаврских святынь, составляющих главную ценность духовной сокровищницы Свято-Успенской обители, сообщается на сайте лавры.

В собрании великих реликвий Святогорской лавры имеются частицы Креста Господня, частицы риз Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, частицы многих угодников Божиих из разных концов Православного мира, а также древние почитаемые иконы.

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