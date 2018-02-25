В Чернигове, Ровно и Запорожье сегодня проходят многотысячные крестные хода в честь Торжества Православия

Молитвенные шествия совершат в праздник Торжества Православия, отмечаемый в первое воскресенье Великого поста верующие разных городов Украины.

В Чернигове, Запорожье и Ровно православные украинцы помолятся о мире в государстве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

25 февраля 2018 года Крестный ход в Чернигове начнется возле Спасо-Преображенского собора. В целом преодолев около 16 километров, посещая храмы, православные обойдут вокруг сердца города. Начало молитвенного шествия в 8.00.

В этот же день в 15.00 начнется многотысячный Крестный ход в Запорожье. Верующие пройдут с молитвой от Свято-Андреевского кафедрального собора до Свято-Покровского архиерейского собора. В целом верующие преодолеют около 2,5 км.

Традиционный праздничный крестный ход в Ровно начнется в 16.00 у Свято-Воскресенского кафедрального собора. Православные жители пройдут около 2 километров по одной из центральных улиц города. Завершится Ход молебном под открытым небом возле Свято-Георгиевского подворья.

Напомним, праздник Торжество Православия был установлен в IX веке в память о победе над ересью иконоборчества, сутью которой было отрицание почитания икон.

В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. Результатом этого решения стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально признано в 754 году на так называемом Иконоборческом соборе при поддержке императора Константина V Копронима, сурово ополчившегося на православных почитателей икон, особенно монахов.

По своей жестокости иконоборческие гонения были сопоставимы с гонениями на Церковь языческих императоров Диоклетиана и Нерона. По свидетельству летописца Феофана, современника этих печальных событий, император: «…многих монахов умертвил ударами бичей, и даже мечем, и бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазывали бороду спуском воска и масла, подпускал огонь и таким образом обжигал лица их и головы; иных после многих мучений отсылал в изгнание».

Борьба с иконопочитанием растянулась почти на столетие и прекратилась лишь в 843 году, когда по инициативе императрицы Феодоры в Константинополе был созван Собор, на котором было решено восстановить почитание икон в Церкви. После того как Собор осудил еретиков-иконоборцев, Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста.

В тот день патриарх, митрополиты, игумены монастырей, священники и огромное множество мирян впервые за много десятилетий открыто вышли на улицы столицы с иконами в руках. К ним присоединилась и сама императрица Феодора. В воспоминание об этом событии ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь торжественно празднует восстановление иконопочитания, именуемое Торжеством Православия.