Монахи Свято-Воскресенского монастыря накормили монастырской кутьей пациентов городской больницы Ужгорода

05:52, 24 февраля 2018
Православие
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/ m-church.org.ua

По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора монахи с монастырской кутьей посетили тяжелобольных Ужгородской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Монахи посетили все отделения больницы / m-church.org.ua

Непосредственное участие в событии приняли рясофорный послушник Феодотией (Томишинець) и иеромонах обители Савелий (Кунин).

Монахи посетили все отделения больницы и угостили благословенной кутьей как медицинский персонал отделений, так непосредственно больных в палатах.

Монастырской углу хватило и на медицинский персонал

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