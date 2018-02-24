Монахи Свято-Воскресенского монастыря накормили монастырской кутьей пациентов городской больницы Ужгорода

В пятницу первой недели Великого поста, 23 февраля, монахи Свято-Воскресенского мужского монастыря Ужгорода провели в городской больнице необычную благотворительно-миссионерскую акцию.

По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора монахи с монастырской кутьей посетили тяжелобольных Ужгородской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Непосредственное участие в событии приняли рясофорный послушник Феодотией (Томишинець) и иеромонах обители Савелий (Кунин).

Монахи посетили все отделения больницы и угостили благословенной кутьей как медицинский персонал отделений, так непосредственно больных в палатах.