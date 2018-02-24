Монахи Свято-Воскресенского монастыря накормили монастырской кутьей пациентов городской больницы Ужгорода
05:52, 24 февраля 2018Православие
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Пациенты больницы Ужгорода получили вкусную кутью, освященную в монастыре / m-church.org.ua
В пятницу первой недели Великого поста, 23 февраля, монахи Свято-Воскресенского мужского монастыря Ужгорода провели в городской больнице необычную благотворительно-миссионерскую акцию.
По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора монахи с монастырской кутьей посетили тяжелобольных Ужгородской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.
Монахи посетили все отделения больницы / m-church.org.ua
Непосредственное участие в событии приняли рясофорный послушник Феодотией (Томишинець) и иеромонах обители Савелий (Кунин).
Монахи посетили все отделения больницы и угостили благословенной кутьей как медицинский персонал отделений, так непосредственно больных в палатах.
Монастырской кутьи хватило и на медицинский персонал / m-church.org.ua
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