Конституция Украины разрешает каждому человеку придерживаться того вероисповедания, какого он хочет

Архимандрит Дамиан, блюститель Дальних пещер в Киево-Печерской Лавре, дал ответ на вопрос, который часто можно услышать в последнее время: "Почему в Украине не закрывают церкви Московского патриархата?"

"На такой вопрос можно ответить вопросом: А почему в Украине не закрывают церкви Киевского патриархата? Почему эти церкви должны закрываться? Лишь потому, что так хочется, или так модно? Наша Конституция разрешает каждому человеку придерживаться того вероисповедания, какого он хочет.

Если человек не желает посещать церкви того или иного патриархата – он может их не посещать. Главное – не стоит связывать церковное с политическим.

Не нужно путать церковь с общественной организацией или политической партией, и навязывать церкви политические воззрения. В церковь приходят для успокоения собственной души, чтобы пообщаться с Богом, а все политические идеи нужно оставлять за оградой храма. Миссия церкви – спасение души человеческой", – отметил архимандрит Дамиан.

По его словам, люди должны приходить в ту церковь, которую они хотят приходить, где им хорошо.

"На самом деле в Украине нет такой церкви УПЦ МП. Есть только УПЦ – Украинская Православная Церковь, законодательство которой независимо от государства, пользующаяся внутренним каноническим правом), и находится в каноническом молитвенном единстве со Вселенской церковью через РПЦ.

Люди должны приходить в ту церковь, которую они хотят приходить, где им хорошо. Но прихожанин также может задать себе вопрос: а есть ли у той церкви, в которую он ходит, связи с другими церквями. Например, с храмом Воскресения Христового в Иерусалиме, где находится гроб Господень? Можно говорить что угодно, убеждать, что мы самые украинские и национальные, но церковь не живет подобными категориями.

В церкви нет ни раба, ни господина, ни эллина, ни иудея – все мы едины во Христе Иисусе. Суть церковного мировоззрения – единение всех людей в Таинстве причащения. И не важно, где вы живете – в Украине, или России, или США, – вы можете приехать и найти там церковь своей общины, и причаститься, таким образом, свидетельствуя наше единение во Христе", – отметил архимандрит.

Анастасия Белоусова, "Сегодня".