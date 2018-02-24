Открылась регистрация на вебинар, посвященный социальной работе с людьми с инвалидностью на приходах
В понедельник, 26 февраля состоится вебинар на тему «Церковные социальные проекты по помощи детям и взрослым с инвалидностью»
Вебинар проходит в рамках курса «Обучение церковной социальной работе 2017-2018» Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, сообщает пресс-служба отдела.
Ведущая вебинара - руководитель направления по работе с инвалидами ОЦБСС МП, Вероника Леонтьева.
На вебинаре будут рассмотрены темы:
• Существующие на сегодняшний день основные виды проектов по помощи детям и взрослым с инвалидностью, осуществляемые православными приходами и некоммерческими организациями;
• Цели и задачи проектов;
• Принципы их реализации;
• Разбор распространённых ошибок при создании социальных проектов.
Вебинар состоится 26 февраля в 12.00 по московскому времени. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.