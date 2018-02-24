Открылась регистрация на вебинар, посвященный социальной работе с людьми с инвалидностью на приходах

В понедельник, 26 февраля состоится вебинар на тему «Церковные социальные проекты по помощи детям и взрослым с инвалидностью»

Вебинар проходит в рамках курса «Обучение церковной социальной работе 2017-2018» Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, сообщает пресс-служба отдела.

Ведущая вебинара - руководитель направления по работе с инвалидами ОЦБСС МП, Вероника Леонтьева.

На вебинаре будут рассмотрены темы:

• Существующие на сегодняшний день основные виды проектов по помощи детям и взрослым с инвалидностью, осуществляемые православными приходами и некоммерческими организациями;

• Цели и задачи проектов;

• Принципы их реализации;

• Разбор распространённых ошибок при создании социальных проектов.

Вебинар состоится 26 февраля в 12.00 по московскому времени. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.