Открылась регистрация на вебинар, посвященный социальной работе с людьми с инвалидностью на приходах

10:08, 24 февраля 2018
Православие
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Вебинар посвящен работе Церкви с людьми с особыми потребностями / neinvalid.ru

Вебинар проходит в рамках курса «Обучение церковной социальной работе 2017-2018» Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, сообщает пресс-служба отдела

Ведущая вебинара - руководитель направления по работе с инвалидами ОЦБСС МП, Вероника Леонтьева. 

На вебинаре будут рассмотрены темы:

• Существующие на сегодняшний день основные виды проектов по помощи детям и взрослым с инвалидностью, осуществляемые православными приходами и некоммерческими организациями;

• Цели и задачи проектов;

• Принципы их реализации;

• Разбор распространённых ошибок при создании социальных проектов.

Вебинар состоится 26 февраля в 12.00 по московскому времени. Зарегистрироваться на вебинар можно здесь

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