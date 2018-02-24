Половина молодых украинцев имеет опыт молитвы - опрос

Половина молодых украинцев имеет опыт молитвы. Такие данные были получены в ходе социологического опроса «Молодежь Украины 2017», который провел Центр «Новая Европа» и Фонд им. Фридриха Эберта совместно с социологической компанией GfK Ukraine.

Ведущий ионинской молодежки, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с. Коцюбинское Киево-Святошинского района протоиерей Николай Могильный рассказал о том, какая «страшная печать» лежит на молодом поколении, и как привлечь детей в храм.

«Нежелание посещать храм может возникнуть по ряду причин, и все они прозвучат «убедительно». Христианство уважает свободу выбора человека, но не отменяет потребности богообщения. Есть люди, у которых это чувство атрофировано, но уничтожить его не возможно. Стремление к Творцу есть часть нашей божественной природы, которая возвышает человека над животным миром», - рассказал протоиерей.

Священник также напомнил, что нынешнее молодое поколение «несет на себе печать атеистического проклятия».

«Не забывайте, что нынешняя молодежь - потомки комсомольцев и коммунистов, тех, кто верил, что Бога нет и загробной жизни тоже. Это поколение несет на себе печать атеистического проклятия. Картина страшная, но все, к счастью, не так печально. Ведь в мире есть Бог. И Он, в отличие от нас, любит тех, кто о Нем забывает. Каждого, без исключения, желает вернуть в Свои объятия посредством веры», - отметил протоиерей.

Также отец Николай посоветовал для привлечения молодежи в Церковь «самим быть христианами», подавая пример праведной жизни своим детям и внукам

«Половина молодежи молится. Но я думаю, что практически все люди имеют такой опыт. Например, мечта - тоже своеобразная молитва, некое соприкосновение с Богом, с чудом. Вопрос в другом -- насколько это осознанно и насколько это правильно? Поэтому нужно идти в храм и там учиться молитве и спасаться. Потому, что для этого одной веры и молитвы мало, нужен подвиг благочестия и участие в Церковных таинствах, плюс непрестанная работа над собой», - сказал протоиерей.