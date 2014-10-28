Бог - не фантазия, Бог - это реальность. Без Бога не может быть подлинного прогресса человечества - Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 октября во время визита в Саратовскую митрополию РПЦ совершил чин малого освящения храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, на территории Саратовского государственного университета. После богослужения Святейший обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

"...Сегодня многим кажется: ну как же в век компьютеров, а раньше говорили «в век электричества», как же можно верить в Бога? Можно, потому что Бог ― это не фантазия, Бог ― это реальность. Вера в Бога есть не просто умозрение, она основывается на реальном опыте. И много раз я об этом говорил: не приходят люди с ведрами к колодцу, где нет воды. Никто бы не обращался к небу, если бы небо не отвечало. Никакие мифы не способны выдержать огромные испытания, которые пережило человечество в течение тысячелетий, отделяющих нас от рождения нашей веры.

Именно в XXI веке, впитав в себя весь драматизм XX века, мы можем сказать, что подлинное гуманистическое развитие личности невозможно с опорой лишь на материальную сторону бытия. Знания могут приводить к страшным последствиям. И чем больше сил в руках человека, тем больше потребность в этой гуманизации. Никакими человеческими силами гуманизировать личность невозможно, как показывает опыт истории. Человек способен духовно развиваться, способен нравственно возвышаться тогда, когда есть высшая правда и высший авторитет. А если нет высшей правды, то как же отличить добро от зла, а правду от лжи?

Вот почему нужно, чтобы при университете был храм. Вот почему так важно, чтобы ученые, которые постигают тайны физического бытия и создают научные идеи, на основании которых строятся технологии, в нравственном состоянии были не менее развиты, чем в интеллектуальной сфере. Потому что без Бога, без сильного и яркого нравственного чувства не может быть подлинного прогресса человечества..."

Полностью проповедь можно прочитать здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси