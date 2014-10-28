В Китае отметили 700-летие преподобного Сергия Радонежского
12:07, 28 октября 2014Православие
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В Свято-Троицкую церковь Пхеньяна (Китай) была привезена икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей. Святыня находилась в Китае с 17 по 20 октября.
В рамках масштабных мероприятий, которые проходят в РПЦ в год 700-летия преподобного Сергия, в Свято-Троицком храме Пхеньяна были совершены праздничные богослужения.
По материалам службы коммуникации ОВЦС МП
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