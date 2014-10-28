В Китае отметили 700-летие преподобного Сергия Радонежского

В Свято-Троицкую церковь Пхеньяна (Китай) была привезена икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей. Святыня находилась в Китае с 17 по 20 октября.

В рамках масштабных мероприятий, которые проходят в РПЦ в год 700-летия преподобного Сергия, в Свято-Троицком храме Пхеньяна были совершены праздничные богослужения.

По материалам службы коммуникации ОВЦС МП