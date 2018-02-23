Предстоятель УПЦ совершил литургию и молебен великомученику Феодору Тирону с благословением колива

В пятницу первой седмицы Великого поста, 23 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Предстоятель также возглавил молебен с каноном великомученику Феодору Тирону и благословением колива.

Обычай благословлять коливо в первую седмицу Великого поста возник после чудесного явления св. Феодора в 362 году. Нечестивый император Юлиан Отступник, чтобы насмеяться с христиан, которые свято берегли Великий пост, повелел окропить всю пищу на рынках идоложертвенной кровью. Великомученик Феодор Тирон явился Антиохийскому епископу Евдоксию и повелел ему сообщить христианам о коварстве императора, а также посоветовал вместо идоложертвенного употреблять в пищу только отварные зерна пшеницы.

Митрополит Онуфрий поздравил присутствующих с днем памяти великомученика Феодора Тирона, объяснил верным, почему сегодня в православных храмах благословляют коливо, и пожелал помощи Божией в трудах на поприще Великого поста.