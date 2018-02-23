Аккредитация СМИ! Стартует круглосуточная молитва о воинах в афганском храме (укр.)

25 лютого об 11.45 - 12.15 в столичному Свято-Воскресенському храмі пам'яті загиблим і ветеранам Афганістану (вул. Лаврська, 17) відбудеться брифінг з настоятелем храму протоієреєм Сергієм Ющиком і з головою Української Спілки ветеранів Афганістану Сергієм Червонопиським з нагоди початку цілодобового читання невсипущого Псалтиря за здоров'я воїнів та тих, які поранені, за упокій загиблих воїнів і за мир в Україні.

Початок читання Псалтирі звершить ректор КДАіС єпископ Сильвестр (Стойчев) зі студентами семінарії, прихожанами храму та ветеранським активом УСВА.

Акредитацію проводить Центр інформації УПЦ за тел. (066) 095 14 76 або по електронній пошті church.information.center@gmail.com.

У період Великого посту Псалтир безперервно читатимуть вихованці Київських духовних шкіл, священнослужителі, воїни-афганці, учасники бойових дій на Сході України.

До цілодобового читання Псалтиря під час Великого посту можуть приєднатися всі віруючі, для кого сьогодні особливо важлива посилена молитва за близьких.

Псалмоспів - молитви особливої сили, відбуваються і вдень, і вночі. Крім поминання живих і померлих, підносяться молитви з особливими проханнями і закликом Божої благодаті. Свято-Воскресенський храм пам'яті загиблих і ветеранів Афганістану в період читання невсипущий Псалтиря буде відкритий цілодобово (Київ, вул. Лаврська, 17).