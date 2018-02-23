Сербский Патриарх принял участие в церемонии передачи мозаичного убранства купола главной церкви

14:31, 23 февраля 2018
Православие
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В Белграде завершились работы над мозаикой купола главной церкви / Российская академия художеств

На мероприятии присутствовали Святейший Патриарх Сербский Ириней, иерархи и духовенство Сербской Православной Церкви, делегация РПЦ во главе с митрополитом Иларионом и представители власти, сообщает patriarchia.ru.

Митрополит Волоколамский Иларион передал всем присутствующим приветствие от имени Патриарха Кирилла.

На память о встрече митрополит Иларион преподнес Предстоятелю Сербской Православной Церкви экземпляр недавно вышедшего в свет сербского издания своей книги «Духовный мир преподобного Исаака Сирина».

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