Представитель УПЦ принял участие в праздничном приеме в посольстве Кувейта

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла государства Кувейт в Украине господина Рашида Хаммада Аль-Адвани, архиепископ Боярский Феодосий принял участие в праздничном приеме, организованном кувейтским посольством в Украине.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, мероприятие проходило по случаю официальных праздников Кувейта – 57-ой годовщины создания независимого государства Кувейт и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха 25 февраля 1961 года, и Дня освобождения Кувейта во время военной операции, которая состоялась 24-28 февраля 1991 года.

Праздничный прием посольства Кувейта посетили государственные служащие, деятели религии, науки, культуры. От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия архиепископ Феодосий поздравил господина Посла и членов дипломатического корпуса с национальными праздниками и пожелал мира и благополучия народу Кувейта.