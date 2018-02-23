На Черниговщине священники УПЦ отпели погибшего в зоне АТО военнослужащего

По благословению архиепископа Климента в Сретенском храме Прилук 21 февраля состоялось отпевание погибшего в зоне проведения АТО командира разведывательного отделения разведывательного взвода 57-й отдельной мотопехотной бригады сержанта Валерия Егорова.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин погребения возглавил протоиерей Николай Галенко.

Валерий Егоров родился 17 декабря 1989 года. С 2004 по 2008 годы учился в Прилуцком гуманитарно-педагогическом колледже им. И. Франко, приобретая профессию учителя младших классов. В 2013 году окончил национальный педагогический университет им. Михаила Драгоманова. В 2014 году Валерий Егоров вступил в ряды добровольцев, 19 февраля 2018 года во время выполнения боевого задания группа сержанта Егорова попала под обстрел. От полученного ранения Валерий Егоров погиб.