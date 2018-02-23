В Австралии установили памятник царю-страстотерпцу Николаю II

Памятник последнему российскому царю-страстотерпцу Николаю II установлен в Австралии на территории комплекса «Кронштадтские сады» в Данденонге в 34 км от Мельбурна.

Как сообщает пресс-служба Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ, к годовщине гибели царской семьи Русская Православная Церковь Заграницей инициировала яркую акцию – обнесение Почитаемого образа Покрова Пресвятой Богородицы с частицей покрова (омофора) вокруг света. Целью этой кругосветной экспедиции было – объединить рассеянные по всему миру общины православных россиян под Покровом Богородицы.

В конце декабря икона прибыла в Мельбурн (Австралия), где в рамках экспедиции состоялось открытие памятника царю-мученику Николаю II. Для русской эмиграции образ Царя стал основополагающим в их духовном, культурном и историческом прошлом.

Бюст Николая II был преподнесен в дар Русской Православной Церкви Заграницей Фондом содействия развитию и укреплению духовного единства, религиозных и исторических ценностей «Под Покровом Богородицы».

Установлен памятник на территории комплекса «Кронштадтские сады», принадлежащего Русскому благотворительному обществу им. св. прав. Иоанна Кронштадтского в Данденонге (Мельбурн) штат Виктория.

На церемонии открытия присутствовало около 100 человек из разных районов Мельбурна, включая делегатов от Австралийской монархической лиги, кавалеров Российского Императорского Ордена Св. Архангела Михаила и скаутов.