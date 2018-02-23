Митрополит Онуфрий призвал в пост молиться за власть и помогать нуждающимся

Митрополит Онуфрий призвал верующих к покаянию и добрым делам во время Великого поста.

Предстоятель УПЦ обратился к пастве за богослужением в Десятинном монастыре в четвертый день Великого поста, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

“Мы вступили в то время, когда Церковь призывает нас к сугубой молитве, к великому покаянию, к творению добрых дел. И каждый из нас по мере своих сил держим пост телесный, творим молитвы. Но вместе с тем надо держать и пост духовный, который состоит в том, чтобы – как говорит Церковь – разорвать союз с неправдой, расторгнуть рукописание своих грехов через покаяние, дать хлеб тем, кто голодает, и помочь тем, кто нуждается в этом. Это пост духовный, который соединяясь с телесным, приносит большую пользу для каждой человеческой души”.

Предстоятель напомнил верующим об особом молитвенном подвиге во время поста - чтении одной кафизмы Псалитиря в день.

“Это наша молитва за украинскую власть, воинство, народ, за нашу украинскую землю, чтобы господь благословил нас миром, чтобы мы научились терпеть друг друга, друг друга любить и в любви преодолевать все трудности, которые встречаются на пути нашей земной жизни”, – пояснил архипастырь.

Блаженнейший Владыка призвал Божье благословение на всех, кто молится в монастыре, “потому что это место является нашей колыбелью – колыбелью христианства”.

Предстоятель отметил, что именно Имя Божие, которое больше тысячи лет начало прославляться на нашей земле в Десятинном храме, “сделало наш народ красивым, сильным, благородным и помогает нам и сегодня быть людьми”.

“Хотя порой бывает так, что человеком трудно остаться, потому что кругом беззаконие, неправда, – но христианин должен быть всегда христианином, он не должен терять своего человеческого, а тем более христианского, лица в любых условиях жизни, которые бы не сложились”, – подчеркнул архипастырь.