Духовенство УПЦ подарило военным в Александрии Казанскую икону Божьей Матери
23:32, 22 февраля 2018
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Икона стала подарком в день празднования годовщины воинской части / alexandria-eparhia.org.ua
Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп 21 февраля принял участие в торжествах по случаю 74-й годовщины воинской части №2269 города Александрия.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Александрийской епархии, праздничные мероприятия состоялись на территории части и в концертном зале ДК «Светлопольский».
Архиерей отметил почетную миссию воинов / alexandria-eparhia.org.иаж
Поздравляя командование и личный состав воинской части, архиерей отметил почетную миссию воинов служение своей стране и украинскому народу, и подарил образ Божией Матери «Казанская».
В свою очередь командир Гвардейской авиационной базы полковник Г. Яковлев поздравил Его Преосвященство с праздником и в знак плодотворного сотрудничества вручил Благодарность.
Пастырским окормлением военнослужащих в Александрии епископ Боголеп лично занимается уже около 5 лет – с момента прихода на кафедру.
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