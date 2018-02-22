Духовенство УПЦ подарило военным в Александрии Казанскую икону Божьей Матери

Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп 21 февраля принял участие в торжествах по случаю 74-й годовщины воинской части №2269 города Александрия.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Александрийской епархии, праздничные мероприятия состоялись на территории части и в концертном зале ДК «Светлопольский».

Поздравляя командование и личный состав воинской части, архиерей отметил почетную миссию воинов служение своей стране и украинскому народу, и подарил образ Божией Матери «Казанская».

В свою очередь командир Гвардейской авиационной базы полковник Г. Яковлев поздравил Его Преосвященство с праздником и в знак плодотворного сотрудничества вручил Благодарность.

Пастырским окормлением военнослужащих в Александрии епископ Боголеп лично занимается уже около 5 лет – с момента прихода на кафедру.