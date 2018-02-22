Последнюю часть Великого канона Предстоятель УПЦ читал верующим в Десятинном монастыре (видео)

В четверг первой седмицы Великого поста, 22 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чтение последней части Великого покаянного канона в Десятинном мужском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы г. Киева.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после завершения Великого канона Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

Архипастырь поздравил присутствующих с четвертым днем Великого поста, напомнил верующим о важности духовной составляющей поста и снова призвал совершать молитвенное правило ради мира в Украине и благословения украинского народа.

Киевский мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы был основан в 2009 году вблизи места, где располагался первый на Руси каменный храм – Десятинная церковь. По свидетельству летописей последняя была освящена в 996 году. В 1240 году она была разрушена во время штурма Киева монгольским войском хана Батыя. В первой половине XIX века была построена новая Десятинная церковь, однако в 1934 году безбожная власть его ликвидировала. В 2005 году возле фундамента Десятинной церкви был установлен храм-скиния. А через два года на территории монастыря был освящен храм в честь равноапостольных великих князя Владимира и княгини Ольги. В 2018 году храм подвергся новым испытаниям: сначала его пытались сжечь, потом возникла угроза силового захвата со стороны национал-радикалов и неоязычников, но тысячи православных киевлян вышли на поддержку монастыря.