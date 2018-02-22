Новая мозаика наибольшего храма Сербии, над которой работали 90 мастеров (фото)

В Храме Святого Саввы Сербского представили новую мозаику.

В конце прошлого года синод Сербской Православной церкви провел в храме торжественную презентацию установленной мозаики, сообщает Sputnik.

Собор в Белграде посвящен основателю Сербской Православной Церкви святому архиепископу Сербскому Савве. Его заложили в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство шло весь прошлый век.

Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году. Однако строительство прервалось из-за Второй мировой войны и коммунистического югославского периода. Работа возобновилась лишь в 1985 году.

Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора завершились. На очереди - внутреннее убранство храма.

Площадь композиции Вознесения Господня в куполе храма Святого Саввы в Белграде составляет 1248 квадратных метров. Над ней работали 90 российских и сербских мастеров

Храм Святого Саввы Сербского - один из крупнейших православных храмов мира. Площадь пола составляет 3650 квадратных метров, а высота с крестом - 79 метров. Храм вмещает десять тысяч человек.