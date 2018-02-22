Патриарх Кирилл рассказал, чем опасно пустословие, и как молчание в храме избавляет от греха

Пустые слова, которые не несут никакого духовного смысла, становятся опасным грехом и приносят тяжесть нашему сердцу.

О грехе пустословия и пользе молчания Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал верующим в среду, после повечерия с чтением Великого покаянного канона, сообщает пресс-служба Патриарха.

«Пустословие является опасным пороком. В отличие от брани, которая сопровождает человеческие конфликты и которая ясно поставляет себя на сторону зла, пустословие как бы нравственно нейтрально, но на самом деле несет в себе разрушительный заряд, который, обрушиваясь на человеческое сознание, наносит ему очень большой вред. Но пустословие несет вред не только для тех, кто слышит пустые слова, но и для тех, кто эти слова произносит», - сказал Патриарх.

Патриарх Кирилл отметил, что слово дано человеку как дар Божий, и именно возможность общаться посредством слова отличает человека от животного.

«Слово - это великий Божий дар. Словом мы отличаемся от животного мира, потому что через слово мы общаемся друг с другом, передаем информацию, передаем очень важные мысли, идеи, которые помогают человечеству двигаться, развиваться. Слово - это действительно то, чем Бог украсил человека. И если слово пусто, то это значит, что та энергия, которая необходима для произнесения слов, идет в пустоту», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх отметил, что пустословие - это порок, который вредит и душе человека, и его психическому состоянию, разрушая внутренний мир.

«Больше всего человек грешит языком, - сказал Патриарх. - Если представить себе, сколько энергии внутренней расходуем мы на эти пустые слова, то станет ясно, что пустословие наносит ущерб и тому человеку, который эти пустые слова произносит. Недаром Слово Божие призывает нас: «положи, Господи, хранение устом Твоим и дверь ограждения в устах моих». Этими словами псалма мы обращаемся к Господу, чтобы Он оградил нас от пустых слов»

Единственным средством, которое поможет избавиться от пустословия, является молчание. Только, когда мы молчим, мы можем думать, анализировать и сдерживать себя от греха, - отметил Патриарх.

«Самое лучшее место, где мы поневоле молчим, это храм Божий. Здесь мы не только молимся Господу, слышим замечательные слова молитв, слышим дивную церковную музыку, прекрасные песнопения, но мы еще и молчим. У нас появляется шанс о многом подумать, сконцентрировать свои силы и набраться этих сил для того, чтобы вести праведную жизнь, в первую очередь, стараясь не разрушать свой внутренний мир пустыми словами», - сказал Патриарх Кирилл.