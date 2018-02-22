Представители ОБСЕ заявили о своем участии в Крестном ходе, который пройдёт в Запорожье в воскресенье

Представители ОБСЕ обеспокоены освещением в СМИ ситуации в Запорожье, поэтому лично будут принимать участие и мониторить обстановку во время проведения Крестного хода 25 февраля, в День Торжества Православия.

Об этом 21 февраля европейские наблюдатели Людивин Эстьен (Франция) и Кристоф Роша (Швейцария), прибывшие в Запорожье для анализа ситуации, рассказали на встрече с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

По мнению представителей ОБСЕ, личное участие и наблюдение за мероприятием, инициированное Запорожской епархией, позволит лучше понять причины, по которым создается напряжение вокруг этого сугубо церковного события.

Кристоф Роша рассказал, что ОБСЕ заинтересовала информация некоторых СМИ о том, что якобы во время торжественного богослужения Владыка Лука собирается провозгласить анафему и отлучить от Церкви представителей других религиозных организаций. Данную информацию митрополит Лука опроверг, отметив, что в день Торжества Православия в храмах служится праздничный чин, который сложился в XI веке.

«Во время чина звучат имена тех, кто признан всемирным сообществом Православных Церквей ересиархом или расколоучителем, кто учинил в свое время ереси или расколы в Церкви, за что и был отлучен от Неё. Мы же никого от Церкви отлучать не имеем права, это должна делать вся полнота Церкви, мы лишь повторим пастве нашей имена тех, кто является или ересиархом, или расколоучителем», - пояснил митрополит Лука традиции Церкви.

Члены миссии в свою очередь отметили, что их основная задача – это беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией в Украине и поиск путей, которые могли бы установить мир в этой стране. Одним из таких путей, который помог бы вернуть в Украину мир, считают они, является усиление миротворческой роли Церкви, налаживание конструктивного диалога между обществом и УПЦ, а не еще большее разжигание гражданского конфликта.