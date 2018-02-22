В Киевских духовных школах 13 марта состоится конференция о подвигах новомучеников и исповедников ХХ века

17:53, 22 февраля 2018
Православие
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Мероприятие состоится по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, сообщает Kdais.kiev.ua.

Конференция посвящена 100-летию со дня мученической смерти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого. Особое внимание будет уделено подвигу новомучеников и исповедников ХХ века, историческому пути Православия в Украине в годы советского атеистического режима.

В рамках конференции планируется работа библейской, богословской, исторической и церковно-практической секций.

К участию приглашаются студенты духовных, богословских и светских учебных заведений.

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