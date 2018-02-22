В Киевских духовных школах 13 марта состоится конференция о подвигах новомучеников и исповедников ХХ века

В Киевской духовной академии и семинарии 13 марта состоится IX ежегодная конференция «Студенческая наука в духовной школе».

Мероприятие состоится по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, сообщает Kdais.kiev.ua.

Конференция посвящена 100-летию со дня мученической смерти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого. Особое внимание будет уделено подвигу новомучеников и исповедников ХХ века, историческому пути Православия в Украине в годы советского атеистического режима.

В рамках конференции планируется работа библейской, богословской, исторической и церковно-практической секций.

К участию приглашаются студенты духовных, богословских и светских учебных заведений.