В Киевских духовных школах 13 марта состоится конференция о подвигах новомучеников и исповедников ХХ века
17:53, 22 февраля 2018
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В Киевской духовной академии и семинарии 13 марта состоится IX ежегодная конференция «Студенческая наука в духовной школе».
Мероприятие состоится по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, сообщает Kdais.kiev.ua.
Конференция посвящена 100-летию со дня мученической смерти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого. Особое внимание будет уделено подвигу новомучеников и исповедников ХХ века, историческому пути Православия в Украине в годы советского атеистического режима.
В рамках конференции планируется работа библейской, богословской, исторической и церковно-практической секций.
К участию приглашаются студенты духовных, богословских и светских учебных заведений.
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