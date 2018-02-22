Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II проходит курс лечения из-за воспаления лицевого нерва, сообщила журналистам личный врач Патриарха Цисана Шартава.

По ее словам, лечение уже дало результаты, и Патриарх идет на поправку, сообщает "Спутник Грузии".

"Лечение проходит в домашних условиях под наблюдением специалистов. До этого, в начале недели, Патриарху в клиниках Тодуа и Чапидзе провели соответствующие обследования и исключили другие возможные причины. Результаты анализов очень хорошие", — сказала Шартава.

Она также отметила, что у Патриарха наблюдается асимметрия лица, что характерно во время воспаления лицевого нерва. По словам Шартава, из-за того что Святейший часто простужался в декабре и январе, его иммунитет ослаб.