Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II проходит курс лечения

17:32, 22 февраля 2018
Православие
153 0
Патриарх идет на поправку. Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/georgia/20180222/239416627/patriarx-gruzii-proxodit-kurs-lecheniya.html

По ее словам, лечение уже дало результаты, и Патриарх идет на поправку, сообщает "Спутник Грузии".

"Лечение проходит в домашних условиях под наблюдением специалистов. До этого, в начале недели, Патриарху в клиниках Тодуа и Чапидзе провели соответствующие обследования и исключили другие возможные причины. Результаты анализов очень хорошие", — сказала Шартава.

Она также отметила, что у Патриарха наблюдается асимметрия лица, что характерно во время воспаления лицевого нерва. По словам Шартава, из-за того что Святейший часто простужался в декабре и январе, его иммунитет ослаб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter