Православных, расстрелянных в Кизляре, предложили канонизировать

Погибших в Прощеное воскресенье при нападении на Свято-Георгиевский собор в Кизляре прихожанок предложили канонизировать.

С таким предложением к «церковному священноначалию» обратилась инициативная группа, в которую вошли священники и прихожане, сообщает "Правмир" со ссылкой на российское информагенство.

«Совершенно очевидно, что рабы божии Вера, Надежда, Людмила, Ирина, Вера стали мученицами за Христа. Злоумышленник убил их именно потому, что они были благочестивыми христианками, ибо нападал именно на православный храм и именно во время богослужения. При этом он разделял псевдорелигиозные идеи, направленные как против христианства, так и против традиционного для России прочтения ислама», – говорится в обращении.

По мнению инициативной группы, канонизация убитых прихожанок сможет воодушевить православных верующих России, а также «найдет понимание у последователей традиционного ислама», которые ведут «нелегкую и опасную борьбу» с экстремизмом.

Нападение на Свято-Георгиевский собор Кизляра произошло 18 февраля – в Прощеной Воскресенье. В результате открытой 22-летним Халилом Халиловым стрельбы погибли пять женщин: Вера Моргунова, Людмила Щербакова , Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова и Вера Блинникова. Все они были активными прихожанками храма.

Большинство прихожан смогли спастись благодаря подвигу Ирины Мелькомовой, которая просила милостыню у храма . Она одной из первых увидела человека с оружием бросилась на него, стала бить его сумкой и кричать.

По благословению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама все жертвы нападения похоронены на территории Свято-Георгиевского собора.