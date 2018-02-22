Какие предписания из Моисеева закона утратили значимость для христианин - Митрополит Иларион (Алфеев)

Некоторые заповеди в контексте христианской Церкви потеряли свою значимость.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью, размещенном на patriarchia.ru.

"Например, заповедь об обрезании. Это иудейский обычай был отменен еще в первом поколении христианской Церкви. Также была переосмыслена заповедь о соблюдении субботы. На эту тему было очень много споров у Иисуса Христа с фарисеями - эти споры отражены на страницах всех четырех Евангелий. А в христианской Церкви днем, который посвящается Богу, является не суббота, а воскресенье, в память о том, что именно в этот день воскрес Иисус Христос", - отметил спикер Церкви.

В то же время владыка Иларион отметил, что десять заповедей закона Моисеева сохраняют свою значимость.

"Прежде всего, надо сказать о десяти заповедях закона Моисеева. Эти заповеди в своей основе продолжают сохранять значимость для христианина. Неслучайно они регулярно включаются в катехизисы Православной Церкви. Первая заповедь говорит о том, что надо чтить только Бога и не поклоняться ложным Богам. Есть и другие заповеди, как, например, не убий, не укради, не пожелай жены ближнего твоего или имущества ближнего твоего, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. Все эти заповеди сохраняют свою значимость", - напомнил митрополит Иларион.