О ком поется в Каноне Андрея Критского в четверг

Для человека, не очень хорошо знакомого со Священным Писанием, затруднительно понять, в чём мы каемся во время чтения Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Упоминаются люди и события из Священной истории, о которых кто-то, может быть, слышит впервые в жизни. Кто все эти люди, что с ними происходило, и как это связано с нашей жизнью? Вот о ком мы слышим в четверг первой седмицы Великого поста.

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует пояснения к Великому покаянному канону преподобного Андрея Критского, которые подготовила пресс-службой Горловской епархии.

Песнь 2

Мужа убих, глаголет, в язву мне и юношу в струп, Ламех, рыдая вопияше; ты же не трепещеши, о душе моя, окалявши плоть и ум осквернивши.

О како поревновах Ламеху, первому убийце, душу яко мужа, ум яко юношу, яко брата же моего, тело убив, яко Каин убийца, любосластными стремленьми.

Ламех — потомок Каина от одной из его сестёр. Известен тем, что взял себе две жены, а также совершил убийство вслед за своим предком — первым человеком-убийцей. (Быт. 4:17-24).

Каин — сын Адама и Евы. Когда Каин и его брат Авель принесли жертву Богу, Господь не принял жертвы Каина, потому что она была принесена не от чистого сердца. Но Каин не покаялся, а стал завидовать брату, жертва которого была угодна Богу и принята Им. Обманом Каин заманил Авеля в поле и убил его, став первым на земле убийцей (Быт. 4). Род Каина, изгнанный от остальных потомков Адама и Евы, впоследствии погиб в катастрофе, вошедшей в Священное Писание под названием всемирный потоп.

Одожди Господь от Господа огнь иногда на беззаконие гневающее, сожег содомляны; ты же огнь вжегла еси геенский, в немже имаши, о душе, сожещися.

Содомляны — жители Содома, одного из пяти городов в районе Мёртвого моря, которые около ХХ века до Р.Х. были разрушены Господом за греховную жизнь.

Простерла еси руце твои к щедрому Богу, Марие, в бездне зол погружаемая; и якоже Петру человеколюбно руку Божественную простре, твое обращение всячески Иский.

Пётр — ученик Христов, один из 12 апостолов. Когда Господь пришёл к ученикам, бывшим в лодке, по воде, Пётр пошёл по воде навстречу Иисусу, но, испугавшись, начал тонуть. Господь простёр руку и спас Петра (Мф. 14:23-32).

Песнь 3

Агаре древле, душе, египтяныне уподобилася еси, поработившися произволением и рождши новаго Исмаила, презорство.

Агарь — рабыня Сарры, жены ветхозаветного патриарха Авраама. Закон того времени предусматривал, что если в роду не было наследника, старейшина рода мог войти к рабыне своей жены. Рождённый от неё ребёнок, после того как его клали на колени к жене патриарха, считался законным наследником. Если у супругов после всё же рождались свои дети, сын рабыни всё равно наследовал часть имущества патриарха. Этим законом воспользовался Авраам, жена которого Сарра была бесплодна. От Агари родился сын Исмаил. За непочтительность к Аврааму и Сарре и оскорбление сына их старости Исаака Исмаил вместе с Агарью был изгнан в пустыню, где стал родоначальником арабских племён (Быт. 16 и 21:1-21).

Иаковлю лествицу разумела еси, душе моя, являемую от земли к небесем: почто не имела еси восхода тверда, благочестия.

Иаков — ветхозаветный патриарх, внук праведного Авраама и сын Исаака. Он купил у своего брата Исава первородство и отцовское благословение, которые Исав ни во что не ставил и продал за чечевичную похлёбку. Но, подумав, что кроме благословения, Исав потерял и материальные блага, он задумал отомстить Иакову. Спасаясь бегством, Иаков остановился на ночлег в поле. Там во сне он увидел небесную лествицу, по которой восходили и нисходили ангелы (Быт. 28:10-22).

Священника Божия и царя уединена, Христово подобие в мире жития, в человецех подражай.

Речь идёт о Мелхиседеке («царе правды»), царе и священнике Бога Всевышнего из города Салима («город мира», предположительно, древнее название Иерусалима) около ХХ века до н.э., о котором упоминает книга Бытия (Быт. 14:14-20). Когда праведный Авраам возвращался после победы над одним из местных вождей Кедорлаомером, царь и священник Мелхиседек приветствовал Авраама и благословил его, поднеся хлеб и вино. В отличие от других ветхозаветных праведников, в книге Бытия не приводится родословия Мелхиседека, также не сказано, когда он родился.

В псалме 109 псалмопевец Давид называет Христа священником по чину Мелхиседека: «Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109:4).

Это сравнение поясняет апостол Павел в своём послании к Евреям: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (Евр. 7:1-3).

Не буди столп сланый, душе, возвратившися вспять, образ да устрашит тя содомский, горе в Сигор спасайся.

Вспоминается история с женой Лота. Во время бегства семейства Лота из города Содома, на который Господь излил огонь и серу, жена Лота ослушалась просьбы Ангелов Божиих не оглядываться. Она оглянулась, чтобы из простого любопытства посмотреть на гибель тысяч людей, а возможно, и сожалея об оставленном полюбившемся ей развратном Содоме. И то, и другое свидетельствовало о её греховности. Жена Лота обратилась в соляной столп — возможно, по той причине, что всё остановившее своё движение в момент катастрофы мгновенно покрывалось солью и пеплом и застывало.

Сигор («малый») — город-государство, входивший в коалицию пяти городов вместе с Содомом, Гоморрой, Адмой и Севоимом. Был пощажён Господом, в него укрылся Лот.

Песнь 4

Царским достоинством, венцем и багряницею одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапу богаства, славы царства, обнищав, лишися.

Аще праведен бяше он и непорочен паче всех, и не убеже ловления льстиваго и сети; ты же, грехолюбива сущи, окаянная душе, что сотвориши, аще чесому от недоведомых случится наити тебе?

Речь идёт об Иове, ветхозаветном патриархе, который из-за действия диавола лишился своих детей, имения и подвергся неизлечимой болезни — проказе. Праведный Иов проявил твёрдую веру в Бога в испытаниях. Господь возвратил Иову здоровье и дал ему ещё детей. История праведного Иова, который Церковью называется многострадальным, описывается в одноимённой ветхозаветной книге.

Песнь 5

Аще и кладязь еси глубокий, Владыко, источи ми воду из пречистых Твоих жил, да, яко самаряныня, не ктому пияй, жажду жизни бо струи источаеши.

Самаряныня — жительница Самарии на севере Израиля, у которой Христос попросил воды, вопреки иудейскому обычаю не общаться с самарянами, исповедовавшими другую веру. Этим Он удивил женщину и побудил её на беседу с Ним. Господь открыл самарянке её тайные грехи и этим заставил в них покаяться. Благодаря проповеди самарянки множество жителей Самарии уверовали в Христа (Ин. 4:1-42). Согласно преданию, самарянка носила имя Фотиния. После вознесения Спасителя Фотиния продолжила проповедь о Нём среди язычников. Вместе со своими сыновьями и сёстрами приняла мученическую смерть в Риме во времена правления жестокого императора Нерона, в 66 году н.э. Память святой мученицы Фотинии самаряныни празднуется Церковью 2 апреля и в пятую Неделю по Пасхе.

Силоам да будут ми слезы моя, Владыко Господи, да умыю и аз зеницы сердца, и вижду Тя, умна Света превечна.

Силоам — водоём в Иерусалиме, который сохранился до наших дней. Согласно Евангелию от Иоанна, Господь, исцелив человека, слепого от рождения, посылает его омыть глаза в купели Силоам (Ин. 9). Памяти об этом событии, которое прообразует духовное исцеление человека от врождённого ослепления грехом, посвящена шестая Неделя по Пасхе.

Песнь 6

Востани и побори, яко Иисус Амалика, плотския страсти, и гаваониты, лестныя помыслы, присно побеждающи.

Иисус Навин — предводитель израильтян на пути в землю обетованную во время исхода из Египта. После смерти пророка Моисея возглавил священную войну израильтян против нечестивых языческих племён, населявших Палестину.

Амалик, амаликитяне — народность, с древних времён занимавшая земли между Синайским полуостровом и юго-западной частью Палестины, до границ Египта и Аравии. Амаликитяне напали на израильтян во время их исхода из Египта. Между ними произошло сражение, в котором израильтянам помогла победить молитва пророка Моисея. Когда Моисей поднимал руки в молитве, евреи побеждали, а когда его руки (а вместе с ними и молитва) ослабевали, верх брали амаликитяне. Воздетые крестообразно руки Моисея являются прообразом побеждающего Креста Господня (Исх. 17:8-16). Последнее упоминание об амаликитянах в Ветхом Завете встречается во 2-й книге Царств (8 глава), где рассказывается, что земли и золото амаликитян завоевал царь Давид.

Гаваониты — жители палестинского языческого города Гаваона, который Господь повелел уничтожить израильтянам под предводительством Иисуса Навина за беззакония. Узнав об этом грозном повелении, хитрые гаваонитяне пришли в израильский стан под видом нищих странников из далёких земель и заставили израильтян поклясться Богом, что те их не тронут. Когда евреи узнали, что на самом деле эти люди — жители Гаваона, то уже не могли причинить им вреда, так как дали клятву. Израильтяне оставили гаваонитян в стане в качестве слуг — заставили их носить воду и колоть дрова.

Песнь 7

Исчезоша дние мои, яко соние востающаго; темже, яко Езекиа, слезю на ложи моем, приложитися мне летом живота. Но кий Исаия предстанет тебе, душе, аще не всех Бог?

Езекия («Бог укрепил») — иудейский царь (752-698 гг. до н.э.), Церковью почитается в чине праведных. Был ярым противником идолопоклонства. По молитве царя Езекии Ангел Божий поразил ассирийских воинов, пришедших, чтобы осадить Иерусалим. (4 Цар. 18:13-37 — 19). К смертельно больному Езекии Господь послал Своего пророка Исаию, чтобы предупредить царя о приближающейся кончине. Но царь Езекия, не желая умирать, так горячо и слёзно молился, что Господь продлил его земную жизнь ещё на 15 лет. В подтверждение того, что царь не умрёт, но выздоровеет, пророк Исаия явил ему знамение — тень от солнца на ступенях царского дворца передвинулась на десять ступеней назад (4 Цар. 20:1-11).

Исаия («Бог спасёт») — пророк Иудейского царства (765-695 гг. до н.э.) во время правления благочестивого царя Езекии, автор пророческой книги, которую называют ветхозаветным Евангелием.

Книга пророка Исаии содержит пророчества о рождении Христа от Девы (Ис. 7:14) в Галилее (Ис. 9) от рода царя Давида (Ис. 11 — об Отрасли, которая произойдет из корня Иесея и Давида, и о дарах Духа на Нём), а также о страданиях Христовых — о возвышении горы Господней — Голгофы, к которой соберутся все народы (Ис. 2, 1-4), о значении Христовых страданий. 42-я, 49, 50, 52-53 и 61 главы книги пророка Исаии настолько точно свидетельствуют о Христе, Его Распятии, Воскресении и грядущем Втором Пришествии, что их называют пятым Страстным Евангелием. Предсказал Исаия и приход Предтечи Господня Иоанна — «гласа вопиющего в пустыне» (Ис. 40, 3).

Согласно церковному преданию, пророк Исаия окончил свою жизнь мученически — был казнён за свою проповедь в годы правления преемника Езекии — нечестивого царя Манассии.

Погребох образ Твой и растлих заповедь Твою, вся помрачися доброта, и страстьми угасися, Спасе, свеща. Но ущедрив, воздаждь ми, якоже поет Давид, радование.

Обратися, покайся, открый сокровенная, глаголи Богу, вся ведущему: Ты веси моя тайная, Едине Спасе. Но Сам мя помилуй, якоже поет Давид, по милости Твоей.

Якоже поет Давид — приводятся слова 50 псалма царя и псалмопевца Давида, который он написал как покаянную молитву после своего грехопадения, когда он послал воина Урию на верную смерть, чтобы отнять его жену Вирсавию: «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50:14), «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои» (Пс. 50:3). Этот псалом читается ежедневно за богослужением и в домашних утренних молитвах как образец покаянной молитвы.

Песнь 8

Чудо ново видев, ужасашеся божественный в тебе воистинну, мати, Зосима: ангела бо зряше во плоти и ужасом весь исполняшеся, Христа поя во веки.

Зосима — преподобный, палестинский отшельник, который стал свидетелем чудесного перехода реки Иордан как по суху преподобной Марией Египетской и преподал ей христианское напутствие.

Яко от оброщения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистинну Тя почитаем.

Еммануил («с нами Бог») — иносказательное имя Сына Божия, которое встречается у пророка Исаии: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).

О ком поется в Каноне преподобного Андрея Критского в понедельник, вторник, средуИнформационно-просветительский отдел публиковал ранее.