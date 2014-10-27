Путем запретов нельзя очистить Интернет от всего плохого, считает спикер РПЦ Владимир Легойда

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда отметил, что, хотя разумные запреты в медиасреде необходимы, сами по себе они не могут решить проблему информационной вседозволенности. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в эфире радио «Вера», сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Крайние меры не решат всех проблем распространения вредоносной информации в Интернете. Только сам человек может противостоять негативному воздействию медиа на его душу», - отметил Председатель Синодального информационного отдела.

«Важно, чтобы у человека было развито независимое, критичное мышление, был привит хороший вкус. Тогда у него будет духовный и эстетический иммунитет против тех «вирусов», с которыми он сталкивается в Интернете», - заявил представитель Церкви.

В.Легойда отметил, что Церкви необходимо присутствовать в Интернет пространстве, так как иначе большая часть современной молодежи окажется за рамками церковной проповеди.

«Хотим мы того или нет, но наши дети пользуются и будут пользоваться Интернетом. Вопрос в том, будем ли мы находить с ними общий язык на этой площадке или нет. Я считаю, что мы должны говорить в Интернет-сообществе на их языке, но о том, что важно и ценно для нас», - подчеркнул Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата.