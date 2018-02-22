Патриарх Кирилл поздравил украинского академика Петра Толочко с 80-летием

Украинский академик Петр Толочко 21 февраля отметил 80-летие со дня рождения.

Поздравления со знаменательной датой направил юбиляру Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Патриарха.

«Вы принадлежите к числу выдающихся историков нашего времени. Своими разнообразными и глубокими исследованиями Вы снискали заслуженное признание в научном сообществе. Ваши работы, посвященные Киевской Руси, особо значимы сегодня для тех, кто хочет знать правду о прошлом, о том, откуду есть пошла руская земля», – написал в Поздравительном письме Патриарх.

Патриарх Кирилл отметил вклад Петра Толочко в работу Всемирного русского народного собора, а также Патриаршего совета по культуре, членом которого украинский ученый является с начала его образования.

«Желаю Вам крепкого здоровья и бодрости духа, помощи преуспеяния во всех благих начинаниях», – пожелал юбиляру Патриарх Кирилл.

Академик Петр Петрович Толочко – известный украинский историк, почетный директор Института археологии НАН Украины, председатель Украинского общества охраны памятников истории и культуры, иностранный член Российской академии наук, член Патриаршего совета по культуре.